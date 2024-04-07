Силовики провели обыск в Еланском казачьем мемориальном центре

07 апреля 2024, 21:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФСБ провела обыск в Еланском Казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области.

Как сообщал “Кавказский узел”, Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской. Чиновники заявили о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову", заявив о намерении обратиться в прокуратуру. Авторы петиции в защиту музея собрали более тысячи подписей. Они потребовали не допустить закрытия музея истории Донского казачества и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками".

Обыск прошел во всех объектах усадьбы с изъятием ряда документов и книг". Директора во время обыска на месте не было, как и его адвокатов, сообщил сегодня телеграм-канал "Активатика".

На сайте музея и странице создателя музея предпринимателя Владимира Мелихова нет сообщений, чем закончился обыск.

Отметим, в музее не первый раз проводятся обыски. В 2015 году во время обыска силовики изъяли из экспозиции музея в Подольске деактивированное старинное оружие XIX века. В ходе судебного процесса установили, что револьвер 1898 года выпуска не является огнестрельным оружием, но его запчасти пригодны для использования в аналогичном револьвере. Владимир Мелихов был приговорен к одному году ограничения свободы, информирует ростовское издание panram.ru.

В 2019 году в Еланском казачьем мемориальном центре изъяли по одному экземпляру книг полного собрания сочинений атамана Петра Краснова, книгу "Вешенское восстание" и альбом "Трагедия России и казачества в ХХ веке".

Напомним также, 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитации атамана Краснова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятелhttps://www.kavkaz-uzel.eu/articles/398802ьность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.