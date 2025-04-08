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03:36, 8 апреля 2025

Владелец Еланского казачьего музея обвинен в распространении экстремистских материалов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административный протокол по статье о производстве и распространении экстремистских материалов составлен на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова, он обвиняется в пропаганде деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года силовики провели обыск в Еланском Казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области. Владелец музея Владимир Мелихов считает, что обыск был проведен после жалоб левых активистов, а юристы отметили, что претензии к музею связаны с экспозицией, посвященной казакам, которые сотрудничали с нацистами.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками". 

В отношении владельца казачьего музея в станице Еланской Ростовской области Владимира Мелихова составлен протокол за пропаганду деятельности казачьего генерала Петра Краснова, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистами, пишет 6 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Протокол по административной статье 20.29 КоАП РФ , в частности, составлен за демонстрацию в музее "архитектурных скульптур Петра Краснова".

Перед составлением протокола силовики провели обыск в музее в Еланской, а также в еще одном музее, принадлежащем Мелихова и расположенном в Подольске Московской области. Он называется "Музей антибольшевистского сопротивления", сообщает 1rnd.ru.

Напомним, что 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

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Автор: "Кавказский узел"

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