Мелихов счел незаконным решение об изъятии скульптур атаманов

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Суд ранее определил, что памятник в станице Еланской не изображает атамана Краснова, а доводы, приведенные в заключении эксперта, на котором базируется суд, постановивший конфисковать скульптуры, поверхностны, указал владелец казачьего музея. Он обжаловал решение о конфискации.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей за распространение экстремистских материалов, суд также конфисковал у него две скульптуры атамана Петра Краснова. По мнению политологов, штраф и изъятие скульптур стали предупреждением о возможности уголовного преследования. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 9 мая снести памятник атаману Петру Краснову.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками".

Памятник, о котором идет речь в постановлении суда, "сразу же стал поводом для травли". "Точка в данном вопросе была поставлена в 2009 году, когда решением Шолоховского суда было признано, что данный памятник никакого отношения к Краснову П.Н. не имеет, и в иске прокуратуры и коммунистов-депутатов о его сносе было отказано", - заявил Владимир Мелихов на своей странице в Facebook*.

Личность Краснова была лишь поводом, за который легче всего зацепиться, чтобы прекратить деятельность нашего Мемориала и музея

По его словам, "личность Краснова была лишь поводом, за который легче всего зацепиться, чтобы прекратить деятельность нашего Мемориала и музея, посвященного истории Донского казачества и той трагедии, которую казаки пережили в ХХ веке, подвергнувшись геноциду со стороны советской власти" а сам музей "демонизируют" "Вся выставочная площадь в 480 кв.м посвящена истории казачества с древних времен до сегодняшнего дня, и в ней, как часть этой истории, есть экспозиция в три квадратных метра (1/160 от общей площади), где показан уход более ста тысяч казаков с женами, детьми, стариками со своей земли, вместе с отступающими частями Вермахта в ходе Второй мировой войны, и образование впоследствии «Казачьего Стана» и его жизни в Северной Италии. Этого было достаточно, чтобы на протяжении 18-ти прошедших лет ряд бдительных лиц ежегодно писали на меня доносы, а по доносам проводились обыски и бесконечные суды, в которых мы, несмотря на всю ангажированность судебных процессов, могли доказывать свою невиновность", - подчеркнул он.

Мелихов отметил, что за 2024 год было проведено четыре обыска и с десяток всевозможных проверок. "На суд 18 апреля 2025 года было вновь вынесено дело по памятнику Атаманам ВВД, который, по мнению следствия, попадает под статью 20.29 КОАП – «массовое распространение экстремистских материалов», т.е. данный памятник является экстремистским материалом, а раз его видят посещающие наш Мемориал, то это есть массовое распространение. И, несмотря на то, что прежнее решение суда от 2009 г. не отменено и является преюдициальным для всех последующих судов, т.к. вступило в законную силу в том же 2009 году, новый суд все равно состоялся и вынес постановление о наложении штрафа и конфискации двух скульптур Атаманам ВВД – бронзовой, стоящей в центре Мемориала, и его гипсовой копии, находящейся в музее". - сообщил он.

По его словам, в рамках суда "взялись доказывать, что памятник не просто памятник-символ, а именно Краснову". "Для этого провели экспертизу у некоего искусствоведа, который, сравнивая памятник с фотографиями Краснова, незамысловато написал: «Сходство с Красновым определенно присутствует». Сходство – это вовсе не аутентичность, а всего лишь сходство, как и у многих одетых в форму генералов, имеющих на лице усы", - указал Мелихов.

Он также отметил, что еще одним доводом эксперта стало то, что изображение памятника присутствует на книгах авторства Краснова. "Изображение памятника Атаманам присутствует на всех(!), самого разного авторства книгах, которые мы издаем, – это знак, логотип библиотеки Мемориала. Так, он стоит на воспоминаниях Атамана Верхне-Донского округа З.А. Алферова, на полном собрании сочинений П.С. Полякова и Н.А. Келина, и всех других изданиях", - указал он.

Мелихов также подчеркнул, что "отличительной чертой облика Краснова является довольно большая, на левой щеке, опухоль (как большая бородавка), которая хорошо видна на его фотографиях с юности до его последних дней и которая присутствует на всех изображениях Петра Николаевича – от картин до рисунков. На статуе ее нет", - подчеркнул Мелихов.

Решил все-таки апелляцию на решение суда подать, хотя решение и этого суда вполне предсказуемо

Он добавил, что чтобы признать памятник, который как полагает эксперт, изображает генерала Краснова, экстремистским материалом нужно теперь доказать, что Краснов «сотрудничал с организациями, признанными Нюрнбергским трибуналом преступными».

"И вот тут в деле полный полет фантазии, причем голословной, ни одним документом, фактически доказывающим это сотрудничество, не подтвержденной. «Сотрудничал» - и всё", - отметил Мелихов.

По его словам, немалая часть материалов в деле представлена в виде возмущенных отзывов посетителей, "якобы побывавших в наших музеях и возмущенных увиденным, хотя в Книге отзывов за 18 лет не было ни одного плохого отзыва"

"Решил все-таки апелляцию на решение суда подать, хотя решение и этого суда вполне предсказуемо", - сообщил он.

По его мнению, решение о конфискации скульптур - лишь первый шаг. "Понятно, что на конфискации двух скульптур они не остановятся, им нужно выжечь все дотла, недаром в деле так много показаний «свидетелей» и «специалистов», что музей однобоко представляет историю казаков. Теперь они возьмутся за экспозиции музея", - указал он.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.

30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

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