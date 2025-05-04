Памятник Краснову демонтирован в ростовском музее казачества

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Силовики демонтировали и увезли из частного музея в станице Еланской скульптуры, изображающие атамана Краснова, сообщило Всероссийское казачье общество.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей за распространение экстремистских материалов, суд также конфисковал у него две скульптуры атамана Петра Краснова. По мнению политологов, штраф и изъятие скульптур стали предупреждением о возможности уголовного преследования. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 9 мая снести памятник атаману Петру Краснову. Суд ранее определил, что памятник в станице Еланской не изображает атамана Краснова, это памятник всем казачьим атаманам, а доводы, приведенные в заключении эксперта, на котором базируется суд, постановивший конфисковать скульптуру и ее копию, которая стоит в музее, поверхностны, указал владелец казачьего музея. Он обжаловал решение о конфискации.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками".

Сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры Петру Краснову, , которые находились в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской, скульптуры вывезены из музея, сообщило сегодня Всероссийское казачье общество в своем Telegram-канале.

К сообщению приложены фотографии, на которых видно, как памятник снимают с постамента, а также лежащую в кузове грузовика скульптуру

При этом 28 апреля в Шолоховский районный суд поступила жалоба на решение о штрафе и об изъятии скульптур, следует из данных на сайте суда. На сайте Ростовского областного суда указано, что жалоба поступила судье 30 апреля, в тот же день появился статус "возвращено без рассмотрения".

Владелец музея Владимир Мелихов на своей странице в Facebook* к 18.10 мск не прокомментировал сообщение о демонтаже монумента.

Решением военной коллегии Верховного суда России от 25 декабря 1997 года Краснов был признан обоснованно осужденным. До этого соответствующее решение приняла Главная военная прокуратура РФ, которая занимается вопросом реабилитации жертв политических репрессий, осужденных военными трибуналами. В органах прокуратуры считают, что Петр Краснов не подлежит реабилитации в качестве жертвы политических репрессий. 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.

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