Семь бойцов из Геленджика убиты в военной операции

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Станислав Черемисов, Эдуард Барковский, Иван Ткаченко, Дмитрий Тимофеев, Игорь Костюченко, Александр Савченко и Кирилл Иванов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 721 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 29 апреля официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 714 бойцов из Краснодарского края.

Станислав Черемисов убит в военной операции на Украине, сообщила 30 апреля администрация Геленджика, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Черемисов был учителем физической культуры, казаком. Он убит 16 августа 2023 года.

Ранее власти города сообщали, что в военной операции на Украине убиты Эдуард Барковский, Иван Ткаченко, Дмитрий Тимофеев, Игорь Костюченко, Александр Савченко, Кирилл Иванов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 721 военнослужащих из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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