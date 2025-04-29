Военный из Краснодарского края убит на Украине

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Артем Сницаренко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти официально сообщали как минимум о 714 убитых бойцах из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 апреля власти и силовики назвали имена по меньшей мере 713 бойцов из Краснодарского края, убитых в ходе боевых действий на Украине.

Уроженец станицы Петровская Славянского района Кубани Артем Сницаренко ушел добровольцем на СВО в​ июле​ 2022 года. Он служил в ВДВ, был наводчиком пулемета на​ БМД. 16 октября 2023 года 23-летний боец​ был убит.

​28 апреля в школе №30 станицы Петровской открыта мемориальная доска выпускника школы, кавалера ордена Мужества Артема Сницаренко, который был убит в зоне СВО, сообщила вчера в своем телеграм-канале администрация Петровского сельского поселения.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 714 военнослужащих из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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