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15:49, 2 мая 2025

Мать сообщила об ухудшении здоровья находящегося в СИЗО активиста Оруджева

Мохйаддин Оруджев. Фото: https://www.facebook.com/azadliqqazeti/photos принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита Мохйаддина Оруджева будет оспаривать приговор к трехлетнему сроку заключения, который оставил в силе Апелляционный суд в Баку. Состояние активиста в СИЗО резко ухудшилось, сообщила сегодня мать активиста.

Как писал "Кавказский узел",  10 апреля Апелляционный суд в Баку оставил под стражей Оруджева под арестом. Ранее, 25 февраля, суд в Баку приговорил активиста Мохйаддина Оруджева к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном обороте наркотиков. Оруджев назвал дело сфабрикованным и пояснил, что подвергся преследованию после того, как на заводе компании ATEF выступал в защиту своих трудовых прав и прав других работников.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного. 15 декабря 2023 года Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. 

Мать активиста Тарана Оруджева сообщила об обострении болезни молодого человека и не оказании ему эффективной медицинской помощи. По ее словам, сын страдает от почечной болезни.

«Это последствия давления на него в полиции, когда он был задержан осенью 2023 года по административному делу. В последние дни у него боли обострились. Ему сделали обезболивающий укол. Вчера (1 мая) утром, у него вновь был приступ боли. Болезнь прогрессирует. Они не лечат моего сына, не переводят даже в санчасть. Мы просили провести обследование и лечение в гражданской клинике за наш счет, но и в этом нам отказывают Мало того, что моего сына арестовали по ложному обвинению, так теперь его лишают и здоровья», - сказала Тарана Оруджева корреспонденту «Кавказского узла».

«Рассмотрение апелляции превратилось в формальность»

1 мая в Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор Мохйаддину Оруджеву, сообщил сегодня его адвокат Назим Мусаев.

«К сожалению, суд не удовлетворил наше ходатайство о проведении частичного повторного судебного следствия. Ибо, Бакинский суд по тяжким преступлениям не провёл всестороннего следствия. Многие ходатайства защиты были оставлены без удовлетворения, не все свидетели были допрошены.  В итоге рассмотрение апелляционной жалобы превратилось в пустую формальность, и она была оставлена без удовлетворения", — рассказал Мусаев корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, защита теперь подаст кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы на приговор Оруджеву. Представители стороны обвинения и пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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