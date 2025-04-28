Следствие сочло суицидом смерть срочника на границе в Сюнике

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Смерть военнослужащего пограничных войск Армении в Сюникской области расследуется по статье о доведении до самоубийства.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля стало известно, что военнослужащий пограничных войск погиб в Сюникской области Армении. По данным Службы нацбезопасности Армении, он был убит выстрелом из собственного оружия.

Доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Следственный комитет Армении квалифицировал гибель военнослужащего пограничных войск в Сюникской области как суицид.

Уголовное дело расследуется по статье о доведении до самоубийства по неосторожности, сообщило сегодня информагентство "Новости-Армения".

Часть 2 статьи 522 УК Армении (халатность, повлекшая самоубийство военнослужащего) предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы для ответственных, под чьим командованием военнослужащий подвергся жестокому обращению или унижению. О задержании конкретных подозреваемых по делу Следственный комитет Армении пока не сообщал.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. В 2020 году правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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