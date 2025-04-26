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00:55, 26 апреля 2025

Армянский срочник погиб на границе в Сюникской области

Оружие и каска. Фото: https://armeniatoday.news/armed-forces-ru/716166/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий пограничных войск погиб в Сюникской области Армении. По данным Служюы нацбезопасности Армении, он был убит выстрелом из собственного оружия. 

Как писал "Кавказский узел", доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии. В феврале стало известно об очередном случае небоевых потерь - солдат срочной службы Севак Ованнисян был найден мертвым с огнестрельным ранением. 

Первым о гибели пограничника в Сюникской области 25 апреля сообщил источник, указавший, что военный подорвался на мине, пишет издание ArmLur.am. 

Впоследствии Служба национальной безопасности Армении официально подтвердила информацию об инциденте. “Военнослужащий-срочник подразделения погранвойск СНБ скончался, по предварительным данным, в результате огнестрельного ранения из прикрепленного к нему автомата", - говорится в сообщении ведомства. 

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, обстоятельства гибели военнослужащего выясняют сотрудники Следственного комитета Армении, сообщило со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Armenia Today. 

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

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Автор: "Кавказский узел"

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