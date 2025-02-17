Военнослужащий погиб в Армении

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Солдат срочной службы Севак Ованнисян найден мертвым с огнестрельным ранением. Минобороны Армении отчиталось о начале расследования.

Как писал "Кавказский узел", доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Военнослужащий Севак Ованнисян был найден сегодня утром мертвым с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба Минобороны Армении. «Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента», - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

20-летний Севак Ованнисян был военнослужащим срочной службы, его призвали в армию летом 2024 года. Он был родом из города Раздан Котайкской области, у Ованнисяна остался старший брат, пишет News.am.

Напомним, рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

Двумя годами ранее, в феврале 2020 года, правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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