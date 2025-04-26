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09:04, 26 апреля 2025

Жители восьми дагестанских сел остаются без электричества

Восстановление энергоснабжения в Дагестане. Фото из телеграм-канала "Дагэнерго" https://t.me/rossetiskdagenergo/1813

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты восстановили энергоснабжение четырех дагестанских сел, в зоне аварийных отключений электричества после непогоды остаются жители восьми населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов был объявлен режим чрезвычайной ситуации. К утру 25 апреля в зоне аварийных отключений электроэнергии оставались 12 сёл в двух районах Дагестана.

В восстановлении электросетей участвуют местные жители и энергетики из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии, сообщило Минэнерго. В зону отключения электричества попали в том числе пять сел Хновской долины в Ахтынском районе, в которых живет около 600 человек.

По состоянию на 08.00 мск, "сохраняются аварийные отключения электроснабжения" в восьми населенных пунктах двух районов Дагестана, сообщает сегодня на своем сайте республиканское управление МЧС. Другие подробности в публикации не приведены.

Вернули свет в дома жителей сел Ашар, Штул, Кутул и Гдынк

Энергетики восстановили подачу электричества в четыре труднодоступных села Курахского и Ахтынского районов, сообщило поздно вечером 25 апреля в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

"Специалисты «Россети Северный Кавказ», направленные в республику для устранения последствий непогоды в отдаленных и труднодоступных селах, вернули свет в дома жителей сел Ашар, Штул, Кутул и Гдынк. Специалисты ввели в работу 27 линий электропередачи: восстановили и заменили 179 опор, 537 изоляторов, 10 км провода. Впереди замена еще 33 поврежденных опор", - говорится в публикации.

В свою очередь "Дагэнерго" отчиталось о доставке в Ахтынский район резервных источников энергоснабжения. "Пять резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) доставлены в Ахтынский район Дагестана из Ингушетии и Северной Осетии. Специалисты ведут установку дизель-генераторных установок для обеспечения электроэнергией жителей отдаленных и труднодоступных сел Хнов, Гдым и Фий по временной схеме", - говорится в публикации, размещенной поздно вечером 25 апреля в телеграм-канале компании.

Из-за отсутствия подъезда спецтехники часть работ выполняется вручную

Энергетики ведут замену 33 поврежденных опор линий электропередачи, отмечается в сообщении. "Из-за отсутствия подъезда спецтехники часть работ выполняется вручную. По-прежнему сохраняется опасность схода лавин и селевых потоков, камнепадов", - сообщило "Дагэнерго".

Напомним, в Махачкале 16 апреля после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. 17 апреля дома оставались затопленными, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. О значительном ущербе от ливня и затопления сообщили и жители Дагестанских Огней.

В Сулейман-Стальском районе уровень воды в реке Араг поднялся, и вода размыла временную переправу на месте реконструкции моста на автодороге Касумкент - Шихикент – Зухрабкент. В результате 23 апреля жители восьми сёл остались без транспортного сообщения. Объезд места разрушения переправы был организован вечером того же дня.

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Автор: "Кавказский узел"

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