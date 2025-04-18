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15:16, 18 апреля 2025

Жители Дагестанских Огней сообщили о значительном ущербе после подтопления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Масштабное затопление после ливней улиц города Дагестанские Огни затронуло первые этажи домов и частный сектор. Властями был произведен сброс воды из Самур-Дербентского канала, который регулярно засоряется мусором.

Как писал "Кавказский узел",  в Махачкале после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома в Махачкале оставались затопленными после дождей, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы.

"(16 апреля) затопило частный сектор, дома и машины. У нас во дворе вода стояла по колено, посадки на огороде пропали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Дагестанских Огней Исмаил.

"На улице Рыбникова был сплошной потоп. У людей испорчена мебель, бытовая техника пришла в негодность. Затоплены оказались городская больница и станция скорой помощи", - сказал Гаджимурад.

К вечеру 17 апреля вода начала уходить, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Расим. "Никто оценивать ущерб не приходил. У соседей сотрудники МЧС эвакуировали семью, они, как мне сказали, переехали к родственникам", - рассказал мужчина.

Мэрия Дагестанских Огней проинформировала, что из-за проливных дождей произошло повышение уровня воды в Самур-Дербентском канале. В целях стабилизации ситуации был произведен сброс воды из Самур-Дербентского канала. 

"В результате стихии пострадало несколько районов города", - сообщила 17 апреля в своем телеграм-канале пресс-служба администрации города. "В большинстве случаев затоплены подвальные помещения и первые этажи… Для оценки ущерба и фиксации повреждений создана специальная комиссия, которая будет выезжать на места. В администрации города составляются списки пострадавших, которым помощь будет оказана в первую очередь", - цитирует телеграм-канал главу города Замира Гаджимурадова.

Для устойчивого решения проблемы подтоплений требуется комплексная  модернизация коммунальной инфраструктуры Дагестанских Огней

Сотрудник одного из подразделений ЖКХ Дагестана Руслан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Самур-Дербентский канал обеспечивает полив более 10 тысяч гектаров сельхозугодий. Но он регулярно засоряется мусором, что приводит к локальным подтоплениям во время ливней.

"При обычной эксплуатации канал обеспечивает штатный полив, но во время паводков или засорения его пропускная способность резко снижается. Сброс воды из Самур-Дербентского канала — необходимая, но временная мера, она снижает нагрузку на канал и предотвращает катастрофические разливы. Для устойчивого решения проблемы подтоплений требуется комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры Дагестанских Огней", - считает собеседник корреспондента "Кавказского узла".

Если ливневые стоки не справляются из-за плохого обслуживания, засоров, то это зона ответственности управляющей компании или ТСЖ. Если проблема в общегородской инфраструктуре, к примеру, перегруженная ливневая канализация, то ответственность несет муниципалитет, сказал ранее юрист Али Алиев.

Для оценки ущерба нужно составить акт о затоплении с участием представителя УК или ТСЖ и соседей. В акте нужно указать причину затопления, перечень поврежденного имущества - мебель, техника, личные вещи, приложить фото и видео.

Напомним, в феврале 2024 года было опубликовано видеообращение жителей Дагестанских Огней, авторы которого призвали вмешаться в ситуацию с заменой канализации в городе, после которой часть улиц оказалась подтопленной.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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