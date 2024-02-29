Ремонт канализации обернулся массовыми подтоплениями домов жителей Дагогней

29 февраля 2024, 10:51

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Жители Дагогней записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с требованием вмешаться в ситуацию с заменой в городе канализации, после которой часть улиц оказалась подтопленной. Власти возложили вину на подрядчика, заявив, что договор с ним расторгнут, так как он работал недобросовестно.

Улицы Дагогней оказалось затоплены после коммунальных работ

Видеообращение жителей Дагестанских Огней к главе Дагестана Сергею Меликову было опубликовано 28 февраля на YouTube-канале "Рустам 05".

"Я обращаюсь к главе Дагестана Сергею Меликову вместе со старшими товарищами, братьями. Покажем состояние улиц, где прокладывают канализацию", – сказал на видео один из местных жителей.

На кадрах он стоит в окружении других горожан. Далее показано, как трактор закапывает траншею, в которую уложена труба. Траншея при этом частично заполнена водой. Затем показаны другие траншеи и ямы, они тоже заполнены водой. На видео другой местный житель пояснил, что яма заполнилась водой после того, как лопнула труба. Далее на видео показаны некоторые улицы, на которых велись работы по прокладке канализации. Они местами подтоплены.

"Это все копали на глаз и укладывали на глаз", – отметил еще один местный житель.

"Уже месяц в таком состоянии наша улица", – сказал другой житель Дагестанских Огней.

Видеообращение жителей Дагестанских Огней к главе Дагестана было опубликовано 28 февраля в Instagram-паблике* _dag.ogni_derbent, на который подписаны около 19,2 тысячи пользователей. На 10.50 мск 29 февраля эта публикация набрала 374 отметки "нравится" и 20 комментариев.

"Реально, невозможно идти по улицам, во что превратили они их? Мы своими силами только привели в порядок, приехали все испортили", – пожаловался пользователь chudu_263_ogni.

"Ко всему прочему они повредили ещё и наш забор, стена почти упала. Как так можно? Кто за это в ответе теперь? Делайте теперь нам стену", – потребовал пользователь hugo.boss9505.

"Возле шестой школы – кошмар. Дети в школу заходят грязные и бывало, что не пускали в школу. Мало того, что там гора мусора всегда, теперь все выкопали и оставили так", – пожаловалась hanum_mursalova.

"Говорят, на одной из улиц ребенок чуть не утонул, со школы шел. Хорошо, увидели и помогли. Не только ребенок, мы застряли на машине, не могли выехать. Машина буксовала на месте, где стояла. Хотя я не житель этого города, очень жалко жителей Дагогней", – написала ira_massage_.

"Одно непонятно. Подрядчики взялись за эту работу и делают, как они хотят или как им диктуют? Вообще, есть кто их контролирует? Или власти не обращают внимания, пока люди начнут возмущаться? Для чего народ выбирает этих депутатов?" – задалась вопросом shuraalieva1.

Власти возложили вину за ненадлежащие работы на подрядчика

28 февраля Минстрой Дагестана сообщил в своем телеграм-канале, что работы по реконструкции систем водоотведения в Дагестанских Огнях приостановлены. В связи с недобросовестным исполнением обязательств, контракт с компанией "Профстройюг" расторгнут, заявило министерство.

"После расторжения контракта, компания работы продолжала, тем самым создавая для жителей города еще больше проблем с дорогами и системой водоснабжения", – сказано в сообщении.

Администрация главы Дагестана заявила, что взяла на контроль ситуацию с прокладкой канализации в Дагестанских Огнях. "Руководство города Дагогни, к сожалению, пустило эту ситуацию на самотек и вовремя не приняло надлежащих шагов к ее выправлению. А из-за безответственных действий подрядчика страдают местные жители, под угрозой их повседневная жизнь, здоровье", – сказано в сообщении, опубликованном 28 февраля в телеграм-канале администрации главы республики.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно жалуются на состояние инфраструктуры. В частности, 27 февраля житель Дербента пожаловался в соцсети на разбитую дорогу, которая ведет в микрорайон Сухая Речка. Дербентцам накладно добираться в микрорайон, поскольку дорога туда местами подтоплена и вся в ямах и колдобинах, пояснил он. Другие горожане в комментариях раскритиковали чиновников и призвали прокуратуру отреагировать на их бездействие.

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