Состояние дороги в Дербенте дало повод для критики властей

27 февраля 2024, 08:04

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Дербентцам накладно добираться в микрорайон Сухая Речка, поскольку дорога туда местами подтоплена, и вся в ямах и колдобинах, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане в комментариях раскритиковали чиновников и призвали прокуратуру отреагировать на их бездействие.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на состояние инфраструктуры. При этом нередко они сами занимаются ее ремонтом. В частности, 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села.

7 ноября 2023 года жители Дагестанских Огней самостоятельно провели работы по ремонту участка канализации из-за отсутствия реакции чиновников на их обращения. Пользователи соцсети раскритиковали власти за равнодушие к проблемам горожан.

26 февраля в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии дороги, ведущей в микрорайон Сухая Речка в Дербенте. На снимках показана дорога без покрытия, местами она подтоплена и на ней видны ямы и колдобины. На одном из фото показана машина, которая едет по этой дороге, уровень воды достигает ее днища.

В описании фотографий местный житель призвал чиновников обратить внимание на состояние дороги.

"Неужели коммунальщики не видят в каком состоянии дорога?! Тяжело видимо отправить технику, чтобы автомобили и люди "не тонули". Может надзорные органы обратят внимание на состояние дорог и проведут проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения?" – задался вопросом житель Дербента.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 59 тысяч пользователей, на 08.00 мск набрал 30 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Весь берег продали, хоть асфальт сделайте", – призвал Эльдар Мазиев.

"Всё богачи там дачи построили и сдают их, зачем надо городские деньги на эту дорогу тратить, чтобы им удобства делать? Сами пусть на свои деньги стелют асфальт. Вы дорогу к ЦРБ сделайте. Нужная дорога для всего города", – заявил Мухаммад Шамов.

"Зато дома сдают за 10 тысяч в сутки", – отметил Mr House.

"Позор! В селе даже такого нет", – написал Адам Амиров.

"Все равно им на эту дорогу, туда [глава Дагестана Сергей] Меликов не ездит", – сыронизировал Cliff Booth.

"Они заняты распилом бюджетных денег, которые на развитие туризма направлены. Им не до дорог", – считает пользователь с ником Вад Руст.

"Мы по пять тысяч рублей скинулись все соседи и сделали дорогу сами", – написал Шах Ашуров.

"Когда закончится этот ужас? Неужели нельзя сделать дороги в Дербенте. И это ещё курортный город. На что идут миллиарды", – задался вопросом пользователь Deleted Deleted.

На 08.00 мск на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно критики со стороны жителей в адрес чиновников за состояние дороги в микрорайон Сухая Речка.

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