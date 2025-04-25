Жители 12 сел в Дагестане остаются без электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне аварийных отключений электричества после непогоды остаются жители 12 сёл в двух районах Дагестана. В восстановлении электросетей участвуют местные жители и энергетики из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов действует режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 22 апреля в зоне аварийных отключений электроэнергии оставались 24 населенных пункта.

Из-за проливных дождей и снегопада в Дагестане также наблюдались проблемы с транспортным сообщением. Без него остались 68 населенных пунктов в 16 районах. К вечеру 20 апреля транспортное сообщение с высокогорными селами было восстановлено.

По состоянию на 08.00 мск, "сохраняются аварийные отключения электроснабжения" в 12 населенных пунктах двух районов Дагестана, сообщает на своем сайте республиканское управление МЧС. Другие подробности в публикации не приведены.

К 24 апреля энергетики восстановили энергоснабжение 10 населенных пунктов Рутульского района, говорится в публикации в телеграм-канале Минэнерго республики.

Активно помогали специалистам местные жители

Кроме того, восстановлена подача электричества части "потребителей Ахтынского района". "Активно помогали специалистам местные жители и администрация муниципалитета, которая к месту проведения восстановительных работ направила спецтехнику для подвоза необходимых материалов и установки опор линий электропередачи", - сообщило ведомство.

Также энергетики Ахтынских районных электросетей продолжают работы в Хновской долине. "Здесь специалисты уже установили 3 анкерные и 8 одностоечных опор. Осуществили перетяжку ЛЭП 10 кВ, замену повреждённых изоляторов и др. Помогают им в этом коллеги из других филиалов компании «Россети», прибывшие из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии-Алании - это порядка 30 человек", - говорится в публикации.

22 апреля ведомство сообщило, что для помощи энергетикам Ахтынских РЭС прибыли их коллеги из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии. В зону отключения электричества попали в том числе пять сел Хновской долины в Ахтынском районе, в которых живут около 600 человек.

По состоянию на 08.44 мск, под публикацией Минэнерго не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии там не отключена.

Напомним, в Махачкале 16 апреля после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома оставались затопленными, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. О значительном ущербе от ливня и затопления сообщили и жители Дагестанских Огней.

В Сулейман-Стальском районе уровень воды в реке Араг поднялся, и вода размыла временную переправу на месте реконструкции моста на автодороге Касумкент - Шихикент – Зухрабкент. В результате 23 апреля жители восьми сёл остались без транспортного сообщения. Объезд места разрушения переправы был организован вечером того же дня.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.