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08:47, 25 апреля 2025

Жители 12 сел в Дагестане остаются без электричества

Ремонт электросетей в Ахтынском районе. Кадр видео из телеграм-канала Минэнерго Дагестана https://t.me/minenergo_rd/3138

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне аварийных отключений электричества после непогоды остаются жители 12 сёл в двух районах Дагестана. В восстановлении электросетей участвуют местные жители и энергетики из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов действует режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 22 апреля в зоне аварийных отключений электроэнергии оставались 24 населенных пункта.

Из-за проливных дождей и снегопада в Дагестане также наблюдались проблемы с транспортным сообщением. Без него остались 68 населенных пунктов в 16 районах. К вечеру 20 апреля транспортное сообщение с высокогорными селами было восстановлено.

По состоянию на 08.00 мск, "сохраняются аварийные отключения электроснабжения" в 12 населенных пунктах двух районов Дагестана, сообщает на своем сайте республиканское управление МЧС. Другие подробности в публикации не приведены.

К 24 апреля энергетики восстановили энергоснабжение 10 населенных пунктов Рутульского района, говорится в публикации в телеграм-канале Минэнерго республики.

Активно помогали специалистам местные жители

Кроме того, восстановлена подача электричества части "потребителей Ахтынского района". "Активно помогали специалистам местные жители и администрация муниципалитета, которая к месту проведения восстановительных работ направила спецтехнику для подвоза необходимых материалов и установки опор линий электропередачи", - сообщило ведомство.

Также энергетики Ахтынских районных электросетей продолжают работы в Хновской долине. "Здесь специалисты уже установили 3 анкерные и 8 одностоечных опор. Осуществили перетяжку ЛЭП 10 кВ, замену повреждённых изоляторов и др. Помогают им в этом коллеги из других филиалов компании «Россети», прибывшие из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии-Алании - это порядка 30 человек", - говорится в публикации.

22 апреля ведомство сообщило, что для помощи энергетикам Ахтынских РЭС прибыли их коллеги из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии. В зону отключения электричества попали в том числе пять сел Хновской долины в Ахтынском районе, в которых живут около 600 человек.

По состоянию на 08.44 мск, под публикацией Минэнерго не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии там не отключена.

Напомним, в Махачкале 16 апреля после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома оставались затопленными, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. О значительном ущербе от ливня и затопления сообщили и жители Дагестанских Огней.

В Сулейман-Стальском районе уровень воды в реке Араг поднялся, и вода размыла временную переправу на месте реконструкции моста на автодороге Касумкент - Шихикент – Зухрабкент. В результате 23 апреля жители восьми сёл остались без транспортного сообщения. Объезд места разрушения переправы был организован вечером того же дня.

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Автор: "Кавказский узел"

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