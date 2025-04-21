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01:12, 21 апреля 2025

Восстановлено транспортное сообщение с высокогорными селами в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорожники расчистили проезд к селам в Дагестане, которые были заблокированы из-за проливных дождей и снегопада.

Как писал "Кавказский узел", в Ахтынском районе после обвалов и схода лавин оказались отрезаны от мира высокогорные села Хнов, Гдым и Фий. Дороги планируется открыть к 18.00 сегодня, 20 апреля. Позднее ГКУ "Дагестанавтодор" сообщило, что из-за проливных дождей и снегопада без транспортного сообщения остались 68 населенных пунктов в 16 муниципальных районах.

ГКУ "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале сообщил 20 апреля, что на втором километре автомобильной дороги местного значения Касумкент - Шихикент - Зухрабкент, где ранее размыло временную переправку на месте реконструкции моста, было открыто движение.

Восстановлено транспортное сообщение с населенными пунктами Новый Испик, Сальян, Испик, Шихикент, Буткент, Зухрабкент, Пипиркент и Сайтаркент.

Чуть позже ведомство отчиталось, что обеспечен временный проход по автомобильным дорогам местного значения Курукал - Хнови подъезду к селу Фий. Восстановлено транспортное сообщение с селами Хнов, Гдым и Фий. Таким образом, на вечер 20 апреля закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ "Дагестанватодор", нет.

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Автор: "Кавказский узел"

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