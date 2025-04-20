12 сел остаются без транспортного сообщения в Дагестане

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В результате проливных дождей и обильного снегопада в Дагестане без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов в трех районах.

Как писал "Кавказский узел", в Ахтынском районе после обвалов и схода лавин оказались отрезаны от мира высокогорные села Хнов, Гдым и Фий. Дороги планируется открыть к 18.00 сегодня, 20 апреля.

"В результате прошедших в период с 15 по 17 апреля по территории Дагестана проливных дождей и обильного снегопада без транспортного сообщения оставались 68 населенных пунктов в 16 муниципальных районах", - сообщил «Дагестанавтодор».

По данным на 21.00 мск 19 апреля, транспортное сообщение остается прерванным с 12 населенными пунктами в трех муниципальных районах.

"В общей сложности в ликвидации последствий стихии задействовано 47 единиц техники и 94 дорожных рабочих и инженерно-технического персонала. Работы ведутся в усиленном, круглосуточном режиме", - сказано в сообщении, опубликованном в 21.35 мск в телеграм-канале ГКУ «Дагестанавтодор».

Также "Кавказский узел" писал, что в Махачкале 16 апреля после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома в Махачкале оставались затопленными после дождей, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. О значительном ущербе от ливня и затопления сообщили и жители Дагестанских Огней.

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