Проезд к трем селам Дагестана закрыт из-за схода лавин

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В Ахтынском районе после обвалов и схода лавин оказались отрезаны от мира высокогорные села Хнов, Гдым и Фий.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля жители Рутульского и Ахтынского районов Дагестана пожаловались главе республики на отсутствие света более трех суток. Власти сообщили, что света нет из-за непогоды.

Из-за обвалов и схода снежных лавин в Ахтынском районе Дагестана временно закрыт проезд по автомобильным дорогам местного значения "Курукал - Хнов" на участке от девятого до 33-го километра, подъезды к селу Гдым на участке от нулевого до девятого километра и к селу Фий на участке от нулевого до 10-го километра, сообщает вечером 19 апреля "Интерфакс" со ссылкой на "Дагестанавтодор".

По данным ведомства, прервано транспортное сообщение с селами Хнов, Гдым и Фий. Дороги планируется открыть к 18.00 сегодня, 20 апреля.

Остается закрытой дорога местного значения Усухчай - Куруш в Докузпаринском районе из-за обильного снега, высота которого местами доходит до 90 сантиметров. Работы по расчистке дороги планируется завершить также сегодня к 12.00.

В Сулейман-Стальском районе закрыта после размыва временная переправа на месте реконструкции моста через реку Араг.

Также "Кавказский узел" писал, что в Махачкале 16 апреля после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома в Махачкале оставались затопленными после дождей, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. О значительном ущербе от ливня и затопления сообщили и жители Дагестанских Огней.

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