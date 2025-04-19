Жители горных районов Дагестана пожаловались на отсутствие электричества

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В Рутульском и Ахтынском районе света нет более трех суток, пожаловались местные жители главе республики. Власти привали проявить терпение и понимание, сообщив, что полностью подача электричества в этих и других пострадавших от непогоды районах будет восстановлена 21 апреля.

Жители Рутульского и Хатынского районов обратились к главе Дагестана Сергею Меликову. "Природные катаклизмы привели в негодность, автомобильные дороги и линии электропередач в двух районах. Данные районы по территориальности находятся в стратегически важном направлении нашего государства и составляют 1/5 часть Южного Дагестана. На данное время прошло более трех суток, люди находятся без электричества. Местные органы власти не способны разрешить данную ситуацию своими силами. Как мы видим, никаких продвижений по разрешению данной проблемы, шаги предпринимающие местными органами не соответствуют профессиональному подходу", - указали авторы обращения, которое опубликовал Telegram-канал "Антипод Дагестана". Они попросили главу республики поручить профильным министерствам ускорить ликвидацию последствий снегопада.

О жалобах жителей Рутульского района 18 апреля сообщал и корреспондент ВГТРК Саркар Магомедов. "Рутульский наш родной район вторые сутки без света связи, снег выпал под метр!! Столбы, вышки упали. А так снег от души выпал!! Три района без света и связи!", - привел он в своем Telegram-канале сообщение местного жителя.

В связи с обильными снегопадами 15–16 апреля 2025 года в Рутульском районе произошли масштабные нарушения электроснабжения. "Стихия повредила высоковольтные линии электропередач, оставив район без света", - сообщила сегодня районная администрация.

Энергетикам удалось частично восстановить подачу электроэнергии в Рутульском районе. "Работы велись в крайне сложных условиях — из-за мощного снежного покрова доступ к поврежденным ЛЭП был сильно затруднен. На данный момент электроснабжение частично восстановлено в с. Рутул, однако остальные населенные пункты района пока остаются без света. Аварийные бригады продолжают работу в усиленном режиме", - сообщили власти.

В зоне чрезвычайной ситуации находятся Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы, сообщил сегодня глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. "Свет во всех районах планируется восстановить к 18.00 мск 21 апреля", написал он в своем Telegram-канале.

Дагэнерго объяснило промедление с ремонтом в Ахтынском районе тем, что "очень много времени занимает дорога и доставка необходимых материалов и оборудования к местам технологических нарушений". "Энергетики работают в горной местности, отдельные участки дорог заблокированы селевыми сходами. На месте трудятся 10 оперативно-выездных бригад, три из которых привлечены на помощь из других районов. Задействовано 10 единиц спецтехники", - отчиталось ведомство 18 апреля.

Дагестанавтодор сегодня сообщил, что транспортное сообщение прервано с тремя населенными пунктами Рутульского района - Гдынк, Джаба, Ялак "в связи с выпадением большого количества снега, толщина которого доходит до 70 см" и с тремя селами Ахтынского района - Хнов, Гдым, Фий в связи с обвалами и сходом снежных лавин В каждом районе расчисткой дорога занимаются по две единицы техники. "Ориентировочное время открытия движения автотранспорта – 18:00, 19 апреля 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Энергетики работают на пределе возможностей. Даже в самых труднодоступных районах свет постепенно возвращается в дома людей.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что "поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия аварий". "Энергетики работают на пределе возможностей. Даже в самых труднодоступных районах свет постепенно возвращается в дома людей. То, что не удалось завершить, будет сделано в ближайшие часы. Наиболее сложная ситуация в том числе в Цумадинском районе и в Ахтынском, где отдельные участки дорог заблокированы селевыми сходами. Но и там до воскресенья все энергообъекты будут восстановлены", - пообещал глава республики.

Он призвал дагестанцев "проявить понимание и терпение". "Работы ведутся без выходных, в любых условиях, днём и ночью", - подчеркнул Меликов.

"Кавказский узел" также писал, что в Махачкале после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома в Махачкале оставались затопленными после дождей, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы.

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