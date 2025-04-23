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19:50, 23 апреля 2025

Восстановлен проезд к восьми селам Дагестана

Дорога в Сулейман-Стальском районе Дагестана. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/dagavtodor/6669

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорожные рабочие организовали движение транспорта к восьми селам Сулейман-Стальского района в объезд места разрушения переправы через реку.

Как писал "Кавказский узел", уровень воды в реке Араг поднялся из-за интенсивного таяния снега, и вода размыла временную переправу на месте реконструкции моста на автодороге Касумкент - Шихикент – Зухрабкент. В результате жители восьми сёл Сулейман-Стальского района (Новый Испик, Сальян, Испик, Шихикент, Буткент, Зухрабкент, Пипиркент, Сайтаркент) остались без транспортного сообщения.

Движение транспорта организовано в объезд места разрушения переправы, с выходом на автодорогу Касумкент - Курах, сообщил в 18.54 мск в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Транспортное сообщение, ранее прерванное с населенными пунктами Новый Испик, Сальян, Испик, Шихикент, Буткент, Зухрабкент, Пипиркент, Сайтаркент восстановлено", - говорится в публикации.

Напомним, с 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов действует режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 22 апреля в зоне аварийных отключений электроэнергии оставались 24 населенных пункта.

Из-за проливных дождей и снегопада в Дагестане также наблюдались проблемы с транспортным сообщением. Без него остались 68 населенных пунктов в 16 районах. К вечеру 20 апреля транспортное сообщение с высокогорными селами было восстановлено.

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Автор: "Кавказский узел"

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