Восстановлен проезд к восьми селам Дагестана

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Дорожные рабочие организовали движение транспорта к восьми селам Сулейман-Стальского района в объезд места разрушения переправы через реку.

Как писал "Кавказский узел", уровень воды в реке Араг поднялся из-за интенсивного таяния снега, и вода размыла временную переправу на месте реконструкции моста на автодороге Касумкент - Шихикент – Зухрабкент. В результате жители восьми сёл Сулейман-Стальского района (Новый Испик, Сальян, Испик, Шихикент, Буткент, Зухрабкент, Пипиркент, Сайтаркент) остались без транспортного сообщения.

Движение транспорта организовано в объезд места разрушения переправы, с выходом на автодорогу Касумкент - Курах, сообщил в 18.54 мск в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Транспортное сообщение, ранее прерванное с населенными пунктами Новый Испик, Сальян, Испик, Шихикент, Буткент, Зухрабкент, Пипиркент, Сайтаркент восстановлено", - говорится в публикации.

Напомним, с 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов действует режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 22 апреля в зоне аварийных отключений электроэнергии оставались 24 населенных пункта.

Из-за проливных дождей и снегопада в Дагестане также наблюдались проблемы с транспортным сообщением. Без него остались 68 населенных пунктов в 16 районах. К вечеру 20 апреля транспортное сообщение с высокогорными селами было восстановлено.

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