Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после разрушения переправы

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Переправа через реку в Сулейман-Стальском районе разрушена после подъема уровня воды, и без транспортного сообщения остались жители восьми сёл.

Как писал "Кавказский узел", с 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов действует режим чрезвычайной ситуация. К вечеру 22 апреля в зоне аварийных отключений электроэнергии оставались 24 населенных пункта.

Из-за проливных дождей и снегопада в Дагестане также наблюдались проблемы с транспортным сообщением. Без него остались 68 населенных пунктов в 16 районах. К вечеру 20 апреля транспортное сообщение с высокогорными селами было восстановлено.

Уровень воды в реке Араг поднялся "до критических отметок из-за интенсивного таяния снега", и вода размыла временную переправу, возведенную на месте реконструкции моста на автодороге Касумкент - Шихикент – Зухрабкент в Сулейман-Стальском районе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Движение автотранспорта временно закрыто. Обеспечен переход для пешеходов. Транспортное сообщение прервано с 8 населенными пунктами (Новый Испик, Сальян, Испик, Шихикент, Буткент, Зухрабкент, Пипиркент, Сайтаркент). Ведутся работы по устройству объездной дороги. Задействовано 13 единиц техники", - говорится в публикации.

Районная администрация и глава района Саид Темирханов, по состоянию на 13.55 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах ситуацию.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Касумкент – административном центре Сулейман-Стальского района – переменная облачность без осадков при температуре воздуха +21 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 24 апреля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +12 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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