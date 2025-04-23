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08:59, 23 апреля 2025

24 населенных пункта в Дагестане остаются без электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне аварийных отключений электроснабжения после непогоды находятся три района Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов действует режим чрезвычайной ситуация. К 8.00 мск 21 апреля без света в регионе оставался 51 населенный пункт в четырех пострадавших от непогоды районах.

Из-за проливных дождей и снегопада в Дагестане также наблюдались проблемы с транспортным сообщением. Без него остались 68 населенных пунктов в 16 муниципальных районах. К вечеру 20 апреля транспортное сообщение с высокогорными селами в Дагестане было восстановлено.

По состоянию на 19.00 мск 22 апреля, в зоне аварийных отключений электроэнергии остаются 24 населенных пункта в трех муниципальных районах, сообщает на своем сайте МЧС по Дагестану.

В частности, дагестанские энергетики восстанавливают электроснабжение Хновской долины в Ахтынском районе, там расположены пять населенных пунктов, в которых проживает порядка 600 человек.

"Без электроснабжения они с 16 апреля этого года, когда регион накрыла непогода. Сильный дождь на равнине и снегопад в горных районах республики привели к нарушениям электроснабжения потребителей. Налипание снега на провода и селевые потоки стали причиной падения опор и обрывов ЛЭП. Были обесточены частично Ахтынский, Рутульский и Докузпаринский районы. Упало более 100 опор. Высота сугробов местами доходила до 1,5 метров", - сообщило Минэнерго Дагестана в 23.33 мск 22 апреля в своем телеграм-канале.

Ситуацию усугубили сели и оползни, которые нарушили транспортное сообщение Хновской долины. Длительное время специалисты просто не могли добраться до мест, где произошли технологические нарушения. "И вот теперь, когда дорога расчищена, осуществляется подвоз материала для проведения восстановительных работ, а в селе Хкем уже ведутся работы по переносу участка линии на менее опасную трассу", - отметили в ведомстве.

Также в Минэнерго добавили, что на помощь энергетикам Ахтынских РЭС прибыли их коллеги из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии-Алании. 

Также "Кавказский узел" писал, что в Махачкале 16 апреля после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома в Махачкале оставались затопленными после дождей, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. О значительном ущербе от ливня и затопления сообщили и жители Дагестанских Огней.

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Автор: "Кавказский узел"

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