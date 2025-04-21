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11:05, 21 апреля 2025

51 населенный пункт в Дагестане остается без света после непогоды

Аварийные работы. Скриншот из телеграм-канала "Дагэнерго: Live" https://t.me/dagenergo05/6112?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате непогоды в нескольких районах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации, 51 населенный пункт в республике остается без электроснабжения.

Как писал "Кавказский узел", из-за проливных дождей и снегопада без транспортного сообщения остались 68 населенных пунктов в 16 муниципальных районах. К вечеру 20 апреля транспортное сообщение с высокогорными селами в Дагестане было восстановлено.

Глава Дагестана Серей Меликов подписал указ «О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Дагестан». В соответствии с указом, с 18 апреля на территориях Агульского, Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Во всех населённых пунктах Агульского района восстановлено электроснабжение и транспортное сообщение. Также работают телефонная
связь и интернет, сообщила вечером 20 апреля администрация района.

По данным на 8.00 мск, аварийные отключения электроснабжения сохраняются в 51 населенном пункте Ахтынского, Докузпаринского, Курахского и Рутульского районов республики, сообщает сегодня на своем сайте МЧС Дагестана.

При этом по состоянию на 10.00 мск, по всем направлениям закрытых участков дорог нет, отчитался сегодня в своем телеграм-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

Также "Кавказский узел" писал, что в Махачкале 16 апреля после сильного дождя были затоплены дороги. На нескольких улицах вода зашла в подъезды домов и частные дома. Власти признали, что подтоплены шесть улиц и одна из городских подстанций. 17 апреля дома в Махачкале оставались затопленными после дождей, вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы. О значительном ущербе от ливня и затопления сообщили и жители Дагестанских Огней.

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Автор: "Кавказский узел"

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