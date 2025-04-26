Отменен введенный из-за потопа режим ЧС в Махачкале

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Власти Махачкалы отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен после обильных осадков в связи с затоплением улиц и домов.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен в Кировском районе Махачкалы, где от подтоплений пострадало, по данным властей, более сотни домов. Ущерб оценен в 18 миллионов рублей.

15 апреля в Махачкале после сильного дождя были затоплены дороги. В Кировском районе произошло подтопление частных домов. Вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы.

В Махачкале прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил поздно вечером 25 апреля в своем телеграм-канале мэр Юсуп Умавов.

Поручил подготовить подробный доклад со списком пострадавших домов

"Обсудили ситуацию с подтоплением домов в связи с выходом из русла реки Тарнаирка из-за обильных дождей. Поручил подготовить подробный доклад со списком пострадавших домов и анализом произошедшего. Также в ходе обсуждения было принято решение об отмене чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Кировском районе Махачкалы в связи с устранением обстоятельств, послуживших причиной для введения соответствующего режима", - говорится в сообщении.

Администрация города сделала в своем телеграм-канале репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией. По состоянию на 08.02 мск, под сообщениями не размещены комментарии пользователей относительно отмены режима ЧС.

Минприроды Дагестана 17 апреля сообщило, что в результате обильных осадков произошел прорыв сбросного коллектора, куда впадает река Тарнаирка, и это привело к подтоплению улиц. "Прорыв удалось ликвидировать. В целях предотвращения повторного прорыва проведено дополнительное обследование коллектора и расчищены заторы. Пропускная способность коллектора увеличилась, и в настоящее время угрозы больше нет", - заявило ведомство.

Напомним, для оценки ущерба жильцам нужно составить акт о затоплении с участием представителя УК или ТСЖ и соседей. В акте нужно указать причину затопления, перечислить поврежденное имущество и приложить фото и видео, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев.

Срок исковой давности составляет три года

"В первую очередь следует направить виновной стороне письменную претензию с требованием возместить ущерб. Срок ответа составляет 10 дней. Если претензию проигнорировали, подать иск в суд по месту нахождения имущества. Срок исковой давности составляет три года с момента затопления", - сказал юрист.

Махачкалинцы ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал активист движения "Город наш".

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