Ущерб от подтоплений в Махачкале оценен в 18 миллионов рублей

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Кировском районе Махачкалы, где от подтоплений пострадало, по данным городских властей, более сотни домов. Ущерб от стихии оценен в 18 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля в Махачкале после сильного дождя были затоплены дороги. В Кировском районе произошло подтопление частных домов, район был обесточен. Минприроды Дагестана 17 апреля сообщило, что в результате осадков произошел прорыв сбросного коллектора, куда впадает река Тарнаирка, и это привело к подтоплению улиц. Вода испортила имущество в квартирах, пожаловались жильцы.

Решение объявить режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба на территории Кировского района Махачкалы принято по итогам внеочередного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Махачкалы.

По данным городских властей, от подтоплений из-за поднятия уровня воды в реке Тарнаирка пострадало более сотни домов. Ущерб от стихии предварительно оценивается в 18 млн рублей. С учетом этого власти планируют рассмотрение вопроса об объявлении ЧС на региональном уровне.

Прокурор Кировского района Махачкалы провел личный прием жителей города, чьи домовладения попали в зону подтопления. Он провел также осмотр подтопленных индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек и ответил на вопросы горожан.



Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Дагестана.

Напомним, махачкалинцы неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры. Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал активист движения "Город наш".

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