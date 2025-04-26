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02:10, 26 апреля 2025

Оставлен в силе приговор Игорю Нехаенко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Сочи оставил без удовлетворения жалобы бывшего начальника отдела угрозыска Анапы Игоря Нехаенко и его защитников на приговор.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего начальника уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие считает участником преступной группировки бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова, было выделено в отдельное производство. Нехаенко находился в розыске с 2013 года и был задержан в апреле 2022 года. В конце декабря прошлого года суд приговорил его к 20 годам заключения.

По версии следствия, банда, которую в 1999 году создали Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян, в Анапе и Новороссийске с марта 2002 по февраль 2013 года с огнестрельным оружием нападала на граждан "с целью их убийства из корыстных побуждений". Группировка контролировала значительную часть бизнеса в Анапе. 

Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменений приговор бывшему начальнику уголовного розыска УВД Анапы Игорю Нехаенко, пишет 25 апреля "Коммерсант".

В суде и на этапе следствия Нехаенко не признал свою вину ни по одному эпизоду. Адвокат заявила, что обвинение не предоставило конкретного описания действия Нехаенко в составе банды. Единственный конкретным эпизодом она назвала передачу Зиринову материалов прослушки телефона заместителя местного казачьего общества Николая Нестеренко.

В апелляционных жалобах Нехаенко и его защитники настаивали на отмене приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство, однако жалобы эти остались без удовлетворения.

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Автор: "Кавказский узел"

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