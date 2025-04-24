RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:56, 24 апреля 2025

Число фур в очереди на "Верхнем Ларсе" сократилось до 3,7 тысячи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры свыше 3700 большегрузов. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 апреля проезд через КПП "Верхний Ларс" был закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии. 17 апреля автобусам и легковому транспорту был разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге. 19 апреля проезд был открыт для всех видов машин. К утру 22 апреля пробка перед пунктом пропуска насчитывала более 4160 фур

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии на 07.50 мск, в очереди на КПП стоят 3795 грузовых автомобилей, из них 50 - в "зеленой зоне". Легковые автомобили и автобусы в электронной очереди не учитываются.

Читатели паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 115 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте" отмечают, что на грузинской стороне тоже встречаются заторы в движении.

"Всем привет, встали после Коби в глухой затор, стоим уже часа два без движения. Говорят, реверс. Только встречные фуры пускают пока. Есть у кого информация, надолго это?" - написал Виктор Кондратьев в 22.44 мск 23 апреля.

"По разному, как повезет, - отвечает Светлана Кевхишвили. - Может и 3 часа. Реверс по той причине, что движение (когда снегопад или после него) возможно лишь через тоннели (объездные дороги тоннеля завалены снегом), а в некоторых с фурами не разъехаться".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачно, дождь, температура воздуха составляет +11 градусов, скорость южного ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 25 апреля осадков не ожидается, температура воздуха понизится до +5 градусов, а скорость южного ветра составит 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:40, 24 апреля 2025
Гражданин Азербайджана осужден за сотрудничество с армянской разведкой
02:40, 24 апреля 2025
Двое военных из Краснодара убиты на Украине
00:43, 24 апреля 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома
16:55, 23 апреля 2025
Два бойца из Калмыкии убиты на Украине
13:58, 23 апреля 2025
1
 Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после разрушения переправы
12:00, 23 апреля 2025
Боец из Володарского района убит в военной операции
Все события дня
Новости
Очередь грузовиков на Военно-Грузинской дороге. Фото: https://region15.ru/bolee-780-gruzovikov-skopilos-v-ocheredi-na-vyezd-iz-rossii-v-storonu-gruzii/
09:06, 19 апреля 2025
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт. Скриншот из телеграм-канала "Граница Грузии" https://t.me/verhniy_lars/2229
07:54, 14 апреля 2025
Свыше четырех тысяч машин скопилось в очереди на выезд из России в Грузию
Перекрытая дорога. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 14 апреля 2025
Проезд через "Верхний Ларс" вновь закрыт из-за непогоды
23:30, 13 апреля 2025
Очередь фур на "Верхнем Ларсе" превышает четыре тысячи после открытия дороги
Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
13:46, 13 апреля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин и автобусов
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
21:15, 20 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
дали умереть от инсульта - родственники погибшего требуют наказания для полицейских
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
-2
"банкротство граждан"
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Блогеры
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
Придворцовство
Фото
22:07, 21 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
пара фотографий - кладбище в Осетии
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
20:18, 9 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Час пик в маршуртках Владикавказа (видео)
Фото
21:43, 6 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
для чего нужен общественный совет по обрезке деревьев?
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Факельное шествие в Ереване. Фото: Нарек Алексанян https://hetq.am
23 апреля 2025, 18:52
Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

Уборка пляжей Анапы от мазута. Фото t.me/opershtab23
23 апреля 2025, 12:58
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

Устранение аварии. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
23 апреля 2025, 10:02
Авария на водопроводе парализовала работу школ и детсадов в Таганроге

Линия электропередачи. Фото: https://www.riadagestan.ru/upload/iblock/bde/yr0u2i3tc9xqrdu3kyw81ye08palvfxq.jpg
23 апреля 2025, 08:59
24 населенных пункта в Дагестане остаются без электричества

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше