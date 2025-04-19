RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:06, 19 апреля 2025

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Очередь грузовиков на Военно-Грузинской дороге. Фото: https://region15.ru/bolee-780-gruzovikov-skopilos-v-ocheredi-na-vyezd-iz-rossii-v-storonu-gruzii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" открыт для всех видов машин.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 апреля проезд через КПП "Верхний Ларс" был закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии. 17 апреля автобусам и легковому транспорту был разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ –Ларс в обоих направлениях разрешено с 16.20 мск 18 апреля, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет снят "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.

Пользователь "Вконтакте" Лиана Алврцян поздно вечером 18 апреля поинтересовалась в сообществе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)", насчитывающем 115 тысяч подписчиков, о ситуации с проездом границы.

"Нет очереди на российской границе", - ответил пользователь с ником "Серебро Владикавказ". "Фур очень много", - написал в свою очередь Hov Safer. "В обе стороны, такая ситуация. 11 часов стоим уже", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт. Скриншот из телеграм-канала "Граница Грузии" https://t.me/verhniy_lars/2229
07:54, 14 апреля 2025
Свыше четырех тысяч машин скопилось в очереди на выезд из России в Грузию
Перекрытая дорога. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 14 апреля 2025
Проезд через "Верхний Ларс" вновь закрыт из-за непогоды
23:30, 13 апреля 2025
Очередь фур на "Верхнем Ларсе" превышает четыре тысячи после открытия дороги
Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
13:46, 13 апреля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин и автобусов
05:33, 12 апреля 2025
Проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за непогоды
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
21:15, 20 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
дали умереть от инсульта - родственники погибшего требуют наказания для полицейских
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
-2
"банкротство граждан"
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
20:18, 9 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Час пик в маршуртках Владикавказа (видео)
Фото
21:43, 6 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
для чего нужен общественный совет по обрезке деревьев?
Фото
21:16, 2 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Будет ли эфтаназия для собак эффективным решением проблемы
Фото
22:28, 24 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
бюджетников просят голосовать против собак
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Беженцы из Нагорного Карабаха. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zvlJSzl11cQ
18 апреля 2025, 16:50
Беженцы из Карабаха потребовали ответов от президента

Верующие во время намаза. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=r8JEEzleb0A
18 апреля 2025, 12:20
Чиновники на Ставрополье объяснились за запрет на публичные намазы

Цхинвальский городской суд. Фото: https://cominf.org/node/1166558507
17 апреля 2025, 16:46
Журналистов не пустили на заседание по делу Джабиева

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше