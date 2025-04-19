Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

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Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" открыт для всех видов машин.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 апреля проезд через КПП "Верхний Ларс" был закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии. 17 апреля автобусам и легковому транспорту был разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ –Ларс в обоих направлениях разрешено с 16.20 мск 18 апреля, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет снят "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.

Пользователь "Вконтакте" Лиана Алврцян поздно вечером 18 апреля поинтересовалась в сообществе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)", насчитывающем 115 тысяч подписчиков, о ситуации с проездом границы.

"Нет очереди на российской границе", - ответил пользователь с ником "Серебро Владикавказ". "Фур очень много", - написал в свою очередь Hov Safer. "В обе стороны, такая ситуация. 11 часов стоим уже", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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