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01:02, 18 апреля 2025

Движение через "Верхний Ларс" открыто для легковых машин и автобусов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автобусам и легковому автотранспорту разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге через КПП "Верхний Ларс". Очередь из большегрузов на границе с Грузией продолжает расти.

Как писал "Кавказский узел", проезд через КПП "Верхний Ларс" был закрыт для всех видов транспорта с 22.50 мск 13 апреля в связи с ухудшением погодных условий.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта", - сообщило вечером 17 апреля МЧС по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, проезд по ВГД для легковых машин и автобусов открыт с 18.00 мск 17 апреля и "до особого распоряжения".

Движение разрешено на участке Владикавказ – Ларс в обоих направлениях, уточнила сегодня в своем официальном телеграм-канале Федеральная таможенная служба.

По данным на 06.50 мск 17 апреля, открытия дороги через "Верхний Ларс" ожидали 5004 грузовых автомобиля. Легковой транспорт и автобусы в электронной очереди не фиксируются.

При этом, по данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, сегодня к 01.00 мск разрешение проезда через "Верхний Ларс" ожидают 5189 грузовых автомобиля, из них в "зеленой зоне" нет ни одного. "В связи с погодными условиями проезд закрыт", - отмечается на сайте. Электронная очередь фиксирует только количество большегрузов, без учета легковых машин и автобусов.

С грузинской стороны движение открыто уже и для грузовых автомобилей, сообщает в 23.19 мск 17 апреля телеграм-канала "Граница Грузии".

"Участок дороги Гудаури-Коби (Крестовый перевал), расчищен от снега и открыт для всех видов транспорта, включая большегрузы, - пишет автор канала. - На Крестовом перевале движение осуществляется через лавинозащитные тоннели в реверсивном режиме, поэтому будьте готовы к возможному часовому ожиданию для пропуска встречного потока у перевала. КПП "Верхний Ларс" всё ещё закрыт для проезда фур, но в ближайшее время должен открыться".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 18 апреля также ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, температура воздуха понизится до -2 градусов, а скорость ветра – до 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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