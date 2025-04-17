Число грузовиков в пробке перед "Верхним Ларсом" выросло до пяти тысяч

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В Северной Осетии водители и пассажиры 5004 грузовых автомобилей ожидают разрешение на проезд по Военно-Грузинской дороге перед КПП "Верхний Ларс". В электронной очереди не фиксируются легковые автомобили и пассажирские автобусы, которые также скапливаются в пробке, пока проезд закрыт.

Как писал "Кавказский узел", к 07.50 мск 14 апреля в очереди перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" стояли 4100 грузовых автомобилей.

Проезд через КПП "Верхний Ларс" вновь закрыт для всех видов транспорта с 22.50 мск 13 апреля на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс. Ограничения связаны с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, сегодня к 06.50 мск открытия дороги через "Верхний Ларс" ожидают 5004 грузовых автомобиля, из них в "зеленой зоне" нет ни одного. "В связи с погодными условиями проезд закрыт", - отмечается на сайте. При этом электронная очередь не фиксирует количество легковых машин и автобусов, также находящихся в пробке перед границей с Грузией.

В обратном направлении перед границей со стороны Грузии также скопилась пробка из автомобилей, направляющих в сторону России.

"Не получится сегодня снять лавиноопасность со всех отрезков дороги Гудаури-Коби - открытие границы переносится на завтра, - написал вчера в 15.22 мск автор телеграм-канала "Граница Грузии". - Безопасную часть дороги расчистили, но не везде разрешили проезд технике из-за угрозы схода лавин. Учитывая, что большую часть дороги расчистили, открыть должны завтра в районе обеда. Не стоит фантазировать, что закрытая дорога выгодно каким-то влиятельным хозяевам гостиниц или правительству Грузии. Расходы за эти дни Ивана и Армена не покроют даже сотую часть убытков, которые несёт страна. Границу откроют, когда грузинская сторона убедится, что вашу машину лавина точно не утянет в ущелье, иначе ваши родственники спросят потом, а зачем открыли проезд, если было опасно ехать? [...] Cейчас ехать в пробку нет смысла - дорога не чищена и ночью не расчищается из-за угрозы схода лавин. Оставайтесь в отелях".

"Неужели нельзя поставить пару противолавинных пушек, и осуществлять принудительный спуск лавин? Например в Приэльбрусье и в Цее, так делают", - комментирует это сообщение пользователь 90279.

"На прошлой неделе тоже принудительно спускали потом чистили", - отвечает Финик Финик.

"Блин, что ж вы раньше то молчали? - иронизирует V M. - А грузинские лавинщики не знают. До сих пор катапультами пользуются".

"Ну так пусть посмотрят, как в Японии, Австрии и Швейцарии так делают, это обычная практика. Всё дело в отношении к ситуации, одни умеют и хотят, другим [...]", - высказал свое мнение Х х.

Напомним, что ранее движение транспорта по Военно-Грузинской дороге было полностью запрещено в 23.40 мск 11 апреля. Ограничения были объяснены ухудшением погоды в Грузии и отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд. Днем 13 апреля запрет на проезд легковых машин и автобусов через пункт пропуска "Верхний Ларс" был отменен, но для большегрузов Военно-Грузинская дорога осталась закрытой. При этом пользователи Telegram пожаловались на долгое ожидание на границе.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет +8 градуса, скорость северного ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 18 апреля также ожидаются переменная облачность преимущественно без осадков, температура воздуха понизится до -2 градусов, а скорость ветра – до 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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