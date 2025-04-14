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07:54, 14 апреля 2025

Свыше четырех тысяч машин скопилось в очереди на выезд из России в Грузию

Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт. Скриншот из телеграм-канала "Граница Грузии" https://t.me/verhniy_lars/2229

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 4100 грузовых автомобилей ожидают разрешение на проезд по Военно-Грузинской дороге перед КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. При этом в электронной очереди не фиксируются легковые автомобили и пассажирские автобусы, проезд для которых сейчас тоже закрыт.

Как писал "Кавказский узел", проезд через КПП "Верхний Ларс" вновь закрыт для всех видов транспорта с 22.50 мск 13 апреля на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс. Ограничения связаны с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

Ранее движение транспорта по Военно-Грузинской дороге было полностью запрещено в 23.40 мск 11 апреля. Ограничения были объяснены ухудшением погоды в Грузии и отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд. Днем 13 апреля запрет на проезд легковых машин и автобусов через пункт пропуска "Верхний Ларс" был отменен, но для большегрузов Военно-Грузинская дорога осталась закрытой. При этом пользователи Telegram пожаловались на долгое ожидание на границе.

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, к 07.50 мск в очереди на КПП стоят 4100 грузовых автомобилей, из них в "зеленой зоне" нет ни одного. "В связи с погодными условиями проезд закрыт", - отмечается на сайте. При этом электронная очередь не фиксирует количество легковых машин и автобусов, также находящихся в пробке перед границей с Грузией.

Движение всех видов транспорта запрещено не только через российско-грузинскую границу, но и по участку дороги Гудаури-Коби (Крестовый перевал), соединяющий Россию и Грузию. "Раньше завтрашнего дня ожидать открытия не стоит - ночью дороги не чистят из-за лавиноопасности", - пояснил в 23.22 мск автор телеграм-канала "Граница Грузии".

На перевале снег идёт и по прогнозу весь сегодняшний и завтрашний день

"Извиняюсь за глупый вопрос, но людей, находящихся на нейтралке в сторону РФ - пропустят?" - интересуется под постом Anton.П.

"Пропустят, надеюсь, и дальше пропустят, а не тормознут в горах где-то до Гудаури", - отвечает Kate_Fox Kimberg.

"Мы так стояли уже в Грузии, если не ошибаюсь, в Коби, где начинается канатка, впереди сошла лавина, и дорогу закрыли, за нами машины, развернуться нельзя, мы всё съели и выпили, так как думали что вот-вот доедем, дети в туалет хотят, а вокруг ничего нет. К счастью, выяснилось, что утром в таких случаях на канатке бесплатно людей эвакуируют в Гудаури, мы были на автобусе, так что оставили вещи и уехали, те, кто остался, стояли ещё сутки, у автобуса бензин закончился", - делится в ответ своей историей Tatiana.

"Стоим сейчас на вверху в Гудаури полиция не пускает дальше говорят закрыто когда откроют не говорят", - поделился в 1.50 мск Maxim Modnij в комментариях на странице "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети VK.

"На перевале снег идёт и по прогнозу весь сегодняшний и завтрашний день, - описывает текущую ситуацию сегодня в 07.05 мск Светлана Кевхишвили. - На данный момент перевал закрыт".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет +3 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 20 марта также ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +0 градусов, а скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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