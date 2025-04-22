Более четырех тысяч грузовиков остаются в пробке на "Верхнем Ларсе"

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Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры свыше четырех тысяч большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 апреля проезд через КПП "Верхний Ларс" был закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии. 17 апреля автобусам и легковому транспорту был разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге. 19 апреля проезд был открыт для всех видов машин. К утру 20 апреля пробка перед пунктом пропуска насчитывала более 4600 фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии на 8.40 мск, в очереди на КПП стоят 4160 грузовых автомобилей, из них 100 - в "зеленой зоне". Легковые автомобили и автобусы в электронной очереди не учитываются.

При этом авторы паблика "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" (около 115 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте" накануне предупредили желающих пересечь границу Грузии и России о возможном ухудшении погоды.

"По прогнозу завтра на перевале высока вероятность осадков в виде снега, учтите при планировании поездки", - написала вечером 21 апреля Светлана Кевхишвили.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составляет +12 градусов, скорость юго-западного ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 23 апреля также ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +4 градусов, а скорость южного ветра составит 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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