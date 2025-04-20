На "Верхнем Ларсе" сохраняется очередь из 4600 фур

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В Северной Осетии разрешения на выезд из России в Грузию ожидают водители и пассажиры свыше 4600 большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 апреля проезд через КПП "Верхний Ларс" был закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии. 17 апреля автобусам и легковому транспорту был разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге. 19 апреля проезд был открыт для всех видов машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии на 11.20 мск, в очереди на КПП стоит 4632 грузовых автомобилей, из них 300 - в "зеленой зоне". Легковые автомобили и автобусы в электронной очереди не учитываются.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачно, температура воздуха составляет +10 градусов, скорость южного ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 21 апреля также ожидаются облачная погода, температура воздуха понизится до +3 градусов, а скорость ветра увеличится – до 4 метров в секунду, осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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