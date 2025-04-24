Гражданин Азербайджана осужден за сотрудничество с армянской разведкой

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Суд в Баку приговорил к 15 годам заключения Эмина Гасымзаде, признав его виновным в госизмене и призывах к антигосударственной деятельности.

Дело Гасымзаде рассматривал Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно версии обвинения, Эмин Гасымзаде “передавал Армении сведения, наносящие ущерб суверенитету и государственной безопасности Азербайджана”. В частности, он передавал фотографии из города Шуша и других районов неким людям, которые связались с ним через социальные сети, сообщило 23 апреля информагентство Report.

Помимо государственной измены, мужчине вменялись публичные антигосударственные призывы и возбуждение межнациональной розни. Как утверждает обвинение, такие призывы и подстрекательство к вражде содержались в публикациях Гасымзаде в соцсетях.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям обвинения, приговорив его к 15 годам лишения свободы. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 22 апреля тот же суд приговорил к 16 годам и одному месяцу заключения гражданина Азербайджана Ивана Светличного по обвинению в госизмене в форме шпионажа.

Также в госизмене обвинен 29-летний политолог Бахруз Самедов, арестованный в Азербайджане летом 2024 года. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов отверг обвинения.

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