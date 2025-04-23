RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:36, 23 апреля 2025

Гражданин Азербайджана осужден за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил Ивана Светличного к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, признав виновным в государственной измене.

Приговор гражданину Азербайджана Ивану Светличному вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Иван Светличный обвинялся в умышленной государственной измене в форме шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности, а также в выполнении заданий иностранных спецслужб (статья 274 УК Азербайджана), пишет 22 апреля Report.az.

Суд приговорил Светличного к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, информирует Oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов отверг обвинения.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:39, 23 апреля 2025
Один человек погиб в перестрелке с силовиками в Дербенте
19:09, 22 апреля 2025
Боец из Астраханской области убит на СВО
13:20, 22 апреля 2025
3
 Прокурор потребовал длительные сроки обвиняемым в избиении Валько силовикам
12:53, 22 апреля 2025
Жители Армении перекрыли трассу из-за цен на проезд
09:50, 22 апреля 2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
07:35, 22 апреля 2025
Житель Северной Осетии убит в зоне боевых действий
Все события дня
Новости
21:54, 21 апреля 2025
Ветеранам в Азербайджане увеличены ежегодные выплаты
Бахруз Самедов. Фото: https://musavat.ru/ru/news/bahruz-samedov-privlechen-k-ugolovnoj-otvetstvennosti-po-state-gosizmena_1095830.html
18:38, 21 апреля 2025
Азербайджанский политолог Самедов отверг в суде обвинения в госизмене
Село Хознавар. Фото: https://www.pastinfo.am/ru/news/2021/05/21/rwckv0edl/1206520
16:41, 21 апреля 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села
Возвращение азербайджанских семей. 21 апреля 2025 г. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-sela-sarydzaly-i-ballydza-otpravleny-ocerednye-gruppy-pereselencev-foto-608255
13:11, 21 апреля 2025
55 азербайджанских семей вернулись в села Сарыджалы и Баллыджа
Тофиг Ягублу. Фото: https://www.massa.az/news/ru/10968/tofig-yagublu-osvobojden-i-rasskazyvaet-o-pytkah
18:36, 19 апреля 2025
На 19-й день голодовки к Тофигу Ягублу допустили семейного врача
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:43, 15 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Почему не писал про голодовку Тофика Ягублу
Фото
20:05, 14 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Правильно я понимаю растущее значение Азербайджана в регионе?
Фото
10:23, 22 марта 2025
Ветер с Апшерона
12
К временному открытию армяно-турецкой границы
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
08:42, 18 апреля 2025
Ветер с Апшерона
Мои пять копеек к всенародному ору про потоп
Фото
11:43, 15 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Почему не писал про голодовку Тофика Ягублу
Фото
20:05, 14 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Правильно я понимаю растущее значение Азербайджана в регионе?
Фото
10:28, 11 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Гимн тюрок и разбор тюркских языков
Фото
16:21, 9 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Первые выводы попавшего в дорожную аварию, в Азербайджане
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
22 апреля 2025, 12:04
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше