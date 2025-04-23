Гражданин Азербайджана осужден за госизмену

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Суд в Баку приговорил Ивана Светличного к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, признав виновным в государственной измене.

Приговор гражданину Азербайджана Ивану Светличному вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Иван Светличный обвинялся в умышленной государственной измене в форме шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности, а также в выполнении заданий иностранных спецслужб (статья 274 УК Азербайджана), пишет 22 апреля Report.az.

Суд приговорил Светличного к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, информирует Oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов отверг обвинения.

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