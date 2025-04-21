Азербайджанский политолог Самедов отверг в суде обвинения в госизмене

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В бакинском суде в ходе судебного процесса над политологом и антивоенным активистом Бахрузом Самедовым был оглашён обвинительный акт. Обвинение основывается на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении, отметила защита политолога.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, которую он высказывал в зарубежных изданиях. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Суд продлил арест Самедова до 9 марта 2025 года, а в п ему было отказано. В знак протеста против отказа в переводе под домашний арест Самедов 21 февраля объявлял голодовку, которую прекратил из-за плохих условий содержания в СИЗО и отсутствия медицинской помощи.

Защита считает, что причиной ареста Самедова стали его "антивоенные взгляды". "Это отражено и в материалах дела", - заметила ранее адвокат.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня под председательством судьи Эльнура Нуриева было продолжено рассмотрение дела Самедова, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова. По её словам, на процессе прокурор огласил обвинительный акт, после чего перед судом выступил сам политолог.

«Бахруз Самедов заявил, что не совершал преступления. Он указал, что не работал в государственных структурах, не имел доступа к секретным документам, вообще более шести лет не жил в Азербайджане, и потому обвинение его в государственной измене не имеет никаких оснований», — рассказала адвокат Садыгова.

Она также считает, что обвинение не предоставило достоверных доказательств вины Самедова в инкриминируемом ему преступлении. «Обвинение основывается на переписке Бахруза Самедова с тремя армянскими женщинами. Но содержание этой переписки не содержит ничего, что образовывало бы состав преступления "госизмена". Как сказал сам Самедов, обсуждал лишь вопросы, связанные со своими исследованиями, а также пути мирного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном», — сказала адвокат.

Вменяемая Самедову статья 274 "Государственная измена" УК Азербайджана предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным заключение.

С другой стороны, по её словам, «в деле нет нет сведений, что Самедову давали поручения, касающиеся вопросов государственной важности, и он выполнял бы их». От других комментариев адвокат воздержалась в связи с закрытым характером судебного процесса.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил факт заседания по делу Самедова. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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