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07:33, 21 апреля 2025

Два бойца из Краснодарского края убиты в спецоперации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Беломесный и Евгений Коптелов из станицы Отрадная Тихорецкого района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти официально сообщали как минимум о 696 убитых бойцах из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 20 апреля власти и силовики назвали имена не менее чем 694 бойца из Краснодарского края, убитых в специальной военной операции на Украине.

Роман Беломесный первым из родной станицы ушел на СВО. "И оказался первым, кто не вернулся обратно, - написал в своем телеграм-канале 20 апреля глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин. - За смелость и отвагу награжден орденом Мужества и медалью Суворова".

По словам главы района, Евгений Коптелов участвовал в боях в Курской области, был старшим группы, убит при выполнении боевого задания. 

В школе №22 станицы Отрадной, выпускниками которой являются Беломесный и Коптелов, в их память открыли две Парты Героя, отметил Перепелин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 696 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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