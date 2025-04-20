Боец из Краснодарского края убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Славянского района Кубани Владислав Фоменко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти официально сообщали как минимум о 694 убитых бойцах из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 20 апреля власти и силовики назвали имена не менее чем 693 бойцов из Краснодарского края, убитых в специальной военной операции на Украине.

О том, что в зоне боевых действий был убит местный житель, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский 19 апреля в своем телеграм-канале, где он отчитался об открытии в школе №29 станицы Петровская мемориальных досок в память об участниках СВО - выпускниках этой школы.

Владислав Фоменко родился в 1997 году в Петровской. После школы он учился в Краснодарском машиностроительном колледже, затем работал на заводе. В 2023 году Фоменко добровольно отправился в зону специальной военной операции, был снайпером. В 2024 году в Херсонской области Владислав Фоменко был убит. Боец посмертно награжден орденом Мужества, отметил глава района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 693 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.