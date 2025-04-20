Военный из Краснодарского края убит на Украине

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Михаил Боярко из станицы Петровской убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти официально сообщали как минимум о 693 убитых бойцах из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля власти и силовики назвали имена не менее чем 693 бойцов из Краснодарского края, убитых в специальной военной операции на Украине.

Михаил Боярко родился в 1997 году в станице Петровская Славянского района Кубани, закончил Новороссийский колледж строительства и экономики. Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года. В июле 2023 года в зоне специальной военной операции младший сержант Михаил Боярко был убит.

Указом президента РФ Михаилу Боярко присвоено звание Героя России (посмертно). Имя Боярко увековечено на мемориальных плитах в столичном музее Победы, в его честь в школе №29 станицы Петровской, выпускником которой он является, открыта мемориальная доска, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Славянского района Роман Синяговский.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 693 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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