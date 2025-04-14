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21:47, 14 апреля 2025

Карабахские активисты пожаловались на разжигание ненависти к беженцам в Армении

Митинг карабахских беженцев в Ереване, 29 марта 2025 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объединение карабахских общественных организаций обратилось в Генпрокуратуру Армении с требованием пресечь разжигание ненависти к беженцам из Нагорного Карабаха. В обращении перечислены случаи проявления вражды к беженцам со стороны, в том числе армянских чиновников. 

Как писал "Кавказский узел", 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел массовый митинг карабахских беженцев, а с 30 марта они проводят в столице локальные акции протеста в поддержку своих требований, - как социальных, так и политических. Власти Армении предлагали продлить социальную поддержку карабахских беженцев на один месяц взамен на прекращение круглосуточной акции протеста в Ереване, но активисты отказались убрать палатку с площади Свободы и планируют новый массовый митинг. 

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено не распространять на людей трудоспособного возраста, получать деньги по ней теперь могут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья.

"Совет по защите прав граждан Арцаха" провел сегодня в Ереване последовательно две акции протеста - у зданий МИД Армении и Генпрокуратуры Армении. Акции начались в 11.00 и продолжались в общей сложности более трех часов, в них приняло участие несколько десятков беженцев и граждан Армении, передал корреспондент "Кавказского узла". 

В МИД Армении была передана петиция с требованиями из 11 пунктов. "В частности, мы потребовали от представили МИД Армении назвать конкретные шаги, которые предпринимаются для освобождения пленных, защиты армянского культурного наследия и частной собственности Арцаха, относительно коллективного возвращения арцахцев в Арцах. Мы призвали не отзывать  жалобы  в международные суды и не идти на роспуск Минской группы ОБСЕ. После акция продолжилась у здания прокуратуры Армении, где мы предоставили отчет по фактам разжигания ненависти в отношении народа Арцаха и потребовали объяснений о ходе уголовных производств, возбужденных на основании сообщений о фактах коррупции в Арцахе", - сообщил "Кавказскому узлу" представитель Совета.

Вопросы защиты прав карабахских армян остаются актуальными, и правительство Армении обязано вести последовательную работу для этого, а также сотрудничать с международным сообществом, заявил общественный деятель, правозащитник Артак Бегларян в ходе акции у здания МИД. "Мы должны добиться, чтоб власти Армении  включили во внешнеполитическую повестку вопросы защиты прав арцахцев", - сказал правозащитник.

Глава НПО "Возрождающийся Арцах" Анастас Исраелян призвал армян объединиться, поскольку "вследствие бездействия и бессмысленных решений властей Армении потерян Арцах, а будущее Армении под сомнением".

Генпрокуратура никак не реагирует на факты разжигания вражды к беженцам из Карабаха, "а скорее наоборот, своим бездействием способствует разжиганию ненависти", отметила председатель "Клуба матерей Арцаха" Татевик Хачатрян

"Совет по защите прав граждан Арцаха подал в прокуратуру заявление, где представлены случаи распространения ненависти в отношении арцахцев. Мы надеемся, что прокуратура проведет реальную работу, чтобы выявить  и наказать тех государственных чиновников и не только, которые разжигают рознь с целью насадить вражду в обществе и разделить страну", - заявила Хачатрян.

Петиция, переданная в МИД Армении, среди прочего призывает обратиться к Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Совету Европы с просьбой инициировать разработку и реализацию международных механизмов для безопасного коллективного возвращения армян в Карабах, а также сделать обязательным предусловием любого возможного межгосударственного соглашения с Азербайджаном освобождение всех армянских военнопленных. Также активисты заявили, что МИД Армении должен добиваться от международных организаций и отдельных государств санкций против Азербайджана.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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