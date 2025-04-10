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00:19, 10 апреля 2025

Апелляционный суд утвердил приговор Афияддину Мамедову

Афияддин Мамедов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/zaderzhan-profsoyuznyj-aktivist-afiyaddin-mamedov-2/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова на приговор в виде восьми лет колонии. Защита выразила несогласие с решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 14 января суд в Баку приговорил к восьми годам колонии руководителя альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддина Мамедова, признав его виновным в нападении с ножом на прохожего.

Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября 2023 года. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности, и отверг обвинения в нападении, сообщив, что сам был избит этим человеком, Сафаром Гусейновым. Свидетель обвинения в суде изменил показания, признав, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего.

9 апреля в Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор Мамедову, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» член правления альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Сара Рагимова.

«К сожалению, в апелляционном суде не были созданы необходимые условия для защиты Афияддином своих прав. Председательствующий судья Фаиг Ганиев перебивал его выступление репликами «Не превращай судебный процесс в сцену», «Здесь не место для выражения эмоций», «Говори по существу», несмотря на то, что Афияддин рассказывал о контексте уголовного дела, преследования его из-за защиты прав трудящихся, о фальсификации доказательств. Тем не менее, Афияддину удалось завершить свое выступление, которое он подытожил лозунгом: «Да здравствует борьба трудящихся!». Когда Афияддин хотел передать текст своей речи адвокату Зибейде Садыговой, конвоиры силой отобрали у него бумаги и обратно завели его в клетку-аквариум», - рассказала Рагимова.

Однако, по ее словам, после протестов Мамедова и адвоката конвоиры передали листы с выступлением активиста судье и тот сказал, что речь обвиняемого будет приобщена к материалам дела. При этом суд оставил приговор в отношении Мамедова без изменений, добавила Рагимова.

Как и в суде первой инстанции, наши ходатайства не были удовлетворены

Адвокат Садыгова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что апелляционная инстанция не провела объективного расследования.

«Как и в суде первой инстанции, наши ходатайства не были удовлетворены. Более того, апелляционный суд не учел нашу ссылку на необходимость соблюдения инструкции Пленума Верховного суда, согласно которой, если нет подтверждения совершения преступления из «хулиганских побуждений», то статья «хулиганство» должна быть снята с обвиняемого. Есть даже прецедентные решения. В случае с Мамедовым должен был быть аналогичный подход, суд должен был хотя бы смягчить ему наказание, сняв обвинение по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК. Мы, конечно, будем подавать кассационную жалобу в Верховный суд и настаивать на оправдательном вердикте», - заявила адвокат Садыгова.

Она напомнила, что Мамедов признан виновным по всем пунктам обвинениям, и в частности, по статье 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью  общеопасным способом), статьям 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия) и 228.4 (незаконный оборот оружия).

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о решении по делу Мамедова.Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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