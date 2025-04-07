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19:55, 7 апреля 2025

Апелляционный суд утвердил приговор Бахтияру Гаджиеву

Бахтияр Гаджиев. Фото: apa.az https://ru.apa.az/incident/baxtiyar-gadziev-prigovoren-k-10-godam-liseniya-svobody-s-konfiskaciei-imushhestva-600009

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на приговор активисту Бахтияру Гаджиеву, утвердив ему обвинительный приговор. Защита не согласилась с решением апелляционной инстанции и готовит кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года гособвинитель потребовал признать Бахтияра Гаджиева виновным и приговорить его к 11 годам лишения свободы. 13 января суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Бахтияр Гаджиев считает свое уголовное дело "политическим наказом" в отместку за призывы к международным санкциям против нарушителей прав человека в Азербайджане.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву, который известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, были предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана. В частности, ему вменили незаконное предпринимательство, легализацию денег либо иного имущества, добытого преступным путем, контрабанду, уклонение от уплаты налогов, хулиганство, неуважение к суду и подделку документа. Гаджиев отверг все обвинения.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) завершилось рассмотрение жалобы на приговор Гаджиеву. Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу и оставила приговор без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Агиль Лаидж.

Апелляционный суд не провел объективного расследования

"К сожалению, и апелляционный суд не провел объективного расследования. Сторона защиты подала свыше 40 ходатайств, в том числе о переводе Гаджиева под домашний арест и снятии ареста с его имущества до завершения разбирательства, назначения новых экспертиз, повторного допроса свидетелей, расследования новых доказательств, представленных защитой. Мы указали на незаконность приговора Гаджиеву, поскольку достоверных доказательств совершения им вменяемых ему преступлений не было представлено. Некоторые обвинения были вообще абсурдными. Так, следствие и суд признали "незаконным доходом" и конфисковали средства, перечисленные Гаджиеву из госбюджета во исполнении решения ЕСПЧ о выплате ему компенсации", - рассказал адвокат.

Еще одним "казусом" он назвал решение суда о конфискации квартиры Гаджиева и перечислении части средств от ее продажи на аукционе государству.

"Во-первых, решение о конфискации квартиры неправомерно, поскольку не было доказано, что он ее приобрел из "незаконно приобретенных доходов". С другой стороны, в приговоре указано, что квартира должна быть продана на аукционе, и вырученные средства направлены на якобы налоговые и иные задолженности Гаджиева, а оставшаяся после этого сумма – в государственную казну. С какой стати средства гражданина должны перечисляться государству, если уже покрыты приписанные ему долги? К сожалению, апелляционный суд не устранил и этот абсурд", – продолжил адвокат.

Сам Гаджиев заявил в суде, что вот уже 2 года и 3 месяца содержится в заключении "по политическому заказу властей".

Адвокат сказал, что на решение апелляционной инстанции будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Азербайджана.

Сотрудник БАС подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы на приговор Гаджиеву. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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