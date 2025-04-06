Очередь машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

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Водители 144 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта водители 326 машин ожидали в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив. Затор был ликвидирован к утру 31 марта.

В очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани в 12.00 мск находятся 144 автомобиля, сообщает в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

При этом еще в 10.00 мск, как и в предыдущие часы сегодня, очередей машин с обеих сторон моста не было. В 11.00 мск в Краснодарском крае стояли в очереди 96 автомобилей, а в Крыму очереди не было, отмечается в публикациях.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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