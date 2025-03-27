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11:00, 27 марта 2025

Власти Кубани определились с размерами помощи жильцам поврежденного дома в Белореченске

Поврежденный дом в Белореченске. Фото: МЧС России/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор края вслед за администрацией района сообщил о выплатах жильцам поврежденного при взрыве газа дома.

Как писал "Кавказский узел", в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске сегодня произошел взрыв газа, из-за чего обрушилось междуэтажное перекрытие. Из дома были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей, они перевезены в пункт временного размещения. Травмы получили три человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. 11 марта стало известно, что в больнице умер один из пострадавших при взрыве.

Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении компенсаций жильцам пострадавшего дома в Белореченске, сообщил в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Всем жильцам многоэтажного дома выплатят по 15 тысяч рублей в качестве единовременной помощи. За частичную утерю имущества – по 75 тысяч рублей. За полную утрату имущества – по 150 тысяч рублей. Всего на эти цели власти направят 11,7 млн рублей.

Также при поддержке администрации муниципалитета людям в пострадавших квартирах планируют сделать ремонт, говорится в сообщении. 

Сроки, в которые будут произведены выплаты, в сообщении не указаны.

Напомним, ранее администрация Белореченского района сообщила о выплатах от 15 тысяч до 150 тысяч рублей жильцам поврежденного при взрыве газа дома.

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Автор: "Кавказский узел"

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