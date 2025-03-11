Житель Белореченска умер после взрыва в многоэтажке

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Мужчина, пострадавший при взрыве газа в многоэтажке Белореченска, скончался в краснодарской больнице.

Как писал "Кавказский узел", в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске сегодня произошел взрыв газа, из-за чего обрушилось междуэтажное перекрытие. Из дома были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей, они перевезены в пункт временного размещения. Травмы получили три человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Администрация Белореченского района сообщила о выплатах от 15 тысяч до 150 тысяч рублей жильцам поврежденного при взрыве газа дома.

В Белореченске умер мужчина в результате обрушения многоквартирного дома после взрыва газа, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.

"К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красная, 84", - написал он. Глава района выразил соболезнования родным и близким пострадавшего.

У умершего в больнице мужчины было обожжено 70% тела, сообщило сегодня РБК.

Глава района также сообщил сегодня о начале работы оценочной комиссии. "Задача членов комиссии - сделать поквартирный обход и оценить размер нанесенного ущерба в доме по улице Красной, 84. После этого начнутся выплаты жильцам дома", - проинформировал он в своем Telegram-канале.

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