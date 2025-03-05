Власти уточнили число пострадавших при взрыве в Белореченске

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В результате взрыва газа в белореченской пятиэтажке получили травмы три человека, двое из них госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске сегодня произошел взрыв газа, из-за чего обрушилось межэтажное перекрытие. Из дома были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей, они перевезены в пункт временного размещения. Сообщалось о пяти пострадавших.

По уточненным данным, пострадали три человека, сообщает в своем телеграм-канале управление МЧС по Краснодарскому краю. "В ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей", - говорится в публикации. Все трое пострадавших – взрослые, отметило ведомство.

В Белореченскую районную больницу госпитализированы двое из трех пострадавших. "У одного из них серьезные ожоги, при необходимости доставим пациента в краевую больницу в Краснодар. Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

В городе введен режим ЧС, сообщил в своем телеграм-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко. По его данным, в результате взрыва повреждены четыре квартиры во втором подъезде. "Жители второго подъезда размещены в гостинице "Белореченск". Все обеспечены горячим питанием и всем необходимым", - написал он.

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