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04:26, 5 марта 2025

Более 50 человек эвакуированы из многоэтажки в Белореченске после взрыва газа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек получили ранения при взрыве газа в многоэтажном доме в Белореченске, где в одном подъезде рухнули перекрытия между двумя этажами, эвакуированы 54 человека.

В пятиэтажном многоквартирном доме по улице Красная в Белореченске сегодня произошел "хлопок газовоздушной смеси", из-за чего обрушилось межэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажами, пишет в своем телеграм-канале МЧС по Краснодарскому краю.

Из здания эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей, они размещены в пункте временного размещения. Сообщается о пяти пострадавших.

"Скорая" увезла с места взрыва двух человека, одного - с подозрением на перелом тазобедренной кости, второго - с ожогами тела, информирует Mash.

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Автор: "Кавказский узел"

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