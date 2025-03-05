Власти назвали размер компенсаций жильцам поврежденного дома в Белореченске

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Как писал "Кавказский узел", в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске сегодня произошел взрыв газа, из-за чего обрушилось межэтажное перекрытие. Из дома были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей, они перевезены в пункт временного размещения.Травмы получили три человека, двое из них госпитализированы.

Оценочная комиссия определила размер компенсации пострадавшим,сообщил сегодня администрация Белореченского района.

Всем жильцам дома будет выплачено по 15 000 рублей. За частичную утерю имущества будет выплачено по 75 000 рублей каждому проживающему в квартире. За полную утрату имущества будет выплачено по 150 000 рублей каждому проживающему в квартире", говорится в Telegram-канале районной администрации.

Сроки, в которые будут произведены выплаты, в сообщении не указаны.

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