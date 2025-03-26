Врачи уточнили число раненных при взрыве в Махачкале

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При взрыве в многоэтажном доме в Махачкале получили травмы три женщины и мужчина, все они госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Редукторный по улице Гапцахской, 14. Пострадали, по предварительным данным, два человека, 150 жильцов были эвакуированы.

Второй взрыв произошел 25 марта в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля в Махачкале. Пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной второго взрыва стала утечка газа на подземном газопроводе.

По уточненным данным, в доме по улице Гапцахской ранены четыре человека: трое женщин, одна из которых в тяжёлом состоянии, и мужчина. Они госпитализированы в больницы Махачкалы, сообщает Минздрав Дагестана.

При взрыве газа по улице Шамиля также, по данным ведомства, пострадали четыре человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ход лечения пострадавших проконтролировали заместители министра здравоохранения республики. "Сначала в Ожоговом центре Республиканской клинической больницы им. Вишневского они лично ознакомились с лечением четырёх пострадавших, находящихся здесь на лечении. Больным проводят круглосуточную интенсивную терапию. Затем ознакомились с лечением раненых, госпитализированных в Республиканский центр травматологии и ортопедии. Здесь также имеется всё необходимое для помощи пострадавшим", - говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале Минздрава Дагестана.

Напомним, при взрыве газа в махачкалинской многоэтажке оказались выбитыми более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, сообщили власти. Эвакуированным жильцам будут предложены места в пунктах временного размещения, пообещали в мэрии.

В момент взрыва в подъезде дома находилось две семьи. Власти Махачкалы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Ленинского района.

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