Минэнерго назвал утечку газа причиной второго взрыва в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Взрыв в салоне сотовой связи произошел в результате утечки газа на подземном газопроводе.

Как писал "Кавказский узел", второй за утро взрыв произошел в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля в Махачкале, пострадали четыре человека, трое из которых - в тяжелом состоянии. Ранее взрыв произошел в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Редукторный по улице Гапцахская, 14. Там пострадали два человека, 150 жильцов эвакуированы из не введенного в эксплуатацию дома.

По предварительным данным, причиной взрыва в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Имама Шамиля, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщило Минэнерго Дагестана.

"Установлено, что у собственника объекта есть исполнительно-техническая документация. Договор поставки ресурса отсутствует. Сам объект к газовым сетям подключен не был", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.